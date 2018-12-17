Российский военный эксперт разгромил в пух и прах слова Лаврова по Донбассу
Российский военный эксперт Владислав Шурыгин жестко раскритиковал сегодняшнее выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал возможное признание ЛДНР «проявлением нервного срыва и слабости».
«Резюме интервью Лаврова «Комсомольской правде»:
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– Если нам дали в морду с левой, мы подставим её под правую. Это мудро и по-христиански…
– Американцам можно все, а нам нет – мы верны международным договорам, на которые все давно забили.
– Бандеровцы могут сколько угодно мочить Донбасс и зарабатывать «бабло» в России, зато мы добились, что миссия ОБСЕ, стала писать, откуда стреляют. А так мы вообще за мир на Украине.
– Если бандеровцы начнут мочить МПЦ, это плохо. Но Бог терпел и нам велел.
– Грузины и армяне забили на нас и старательно облизывают американские ботинки, но мы верим, что им не вкусно и однажды они вспомнят о том, что лизать всякую бяку это плохо. А чтобы лучше вспоминалось, пусть зарабатываю в России «бабло» и не парятся.
– Курилы мы готовы поделить, но надо договариваться. Предложите нам что-то стоящее.
– Я люблю борщ и щи.
– Когда нас пи…дят и на нас …уй кладут это признак их откровенной слабости, а мы оБуеть какие сильные!» – с негодованием комментирует Шурыгин в своем блоге.
Метки: Владислав Шурыгин, Сергей Лавров
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