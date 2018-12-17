17.12.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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Российский военный эксперт разгромил в пух и прах слова Лаврова по Донбассу

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин жестко раскритиковал сегодняшнее выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал возможное признание ЛДНР «проявлением нервного срыва и слабости».

«Резюме интервью Лаврова «Комсомольской правде»:

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– Если нам дали в морду с левой, мы подставим её под правую. Это мудро и по-христиански…

– Американцам можно все, а нам нет – мы верны международным договорам, на которые все давно забили.

– Бандеровцы могут сколько угодно мочить Донбасс и зарабатывать «бабло» в России, зато мы добились, что миссия ОБСЕ, стала писать, откуда стреляют. А так мы вообще за мир на Украине.

– Если бандеровцы начнут мочить МПЦ, это плохо. Но Бог терпел и нам велел.

– Грузины и армяне забили на нас и старательно облизывают американские ботинки, но мы верим, что им не вкусно и однажды они вспомнят о том, что лизать всякую бяку это плохо. А чтобы лучше вспоминалось, пусть зарабатываю в России «бабло» и не парятся.

– Курилы мы готовы поделить, но надо договариваться. Предложите нам что-то стоящее.

– Я люблю борщ и щи.

– Когда нас пи…дят и на нас …уй кладут это признак их откровенной слабости, а мы оБуеть какие сильные!» – с негодованием комментирует Шурыгин в своем блоге.

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