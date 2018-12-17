Российский военный эксперт разгромил в пух и прах слова Лаврова по Донбассу

17.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин жестко раскритиковал сегодняшнее выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал возможное признание ЛДНР «проявлением нервного срыва и слабости».

«Резюме интервью Лаврова «Комсомольской правде»:

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– Если нам дали в морду с левой, мы подставим её под правую. Это мудро и по-христиански…

– Американцам можно все, а нам нет – мы верны международным договорам, на которые все давно забили.

– Бандеровцы могут сколько угодно мочить Донбасс и зарабатывать «бабло» в России, зато мы добились, что миссия ОБСЕ, стала писать, откуда стреляют. А так мы вообще за мир на Украине.

– Если бандеровцы начнут мочить МПЦ, это плохо. Но Бог терпел и нам велел.

– Грузины и армяне забили на нас и старательно облизывают американские ботинки, но мы верим, что им не вкусно и однажды они вспомнят о том, что лизать всякую бяку это плохо. А чтобы лучше вспоминалось, пусть зарабатываю в России «бабло» и не парятся.

– Курилы мы готовы поделить, но надо договариваться. Предложите нам что-то стоящее.

– Я люблю борщ и щи.

– Когда нас пи…дят и на нас …уй кладут это признак их откровенной слабости, а мы оБуеть какие сильные!» – с негодованием комментирует Шурыгин в своем блоге.