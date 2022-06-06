Лавров надеется, что главу МИД Сербии пустят в Россию

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Запрет на пролет российского правительственного самолета через ряд стран ЕС и НАТО говорит о том, у этих государств плохи дела с независимостью.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ещё одна очень наглядная и поучительная демонстрация того, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать своими принципами, своим достоинством в угоду тем самым правилам, которые Запад навязывает вместо международного права», – заявил Лавров.

Он также добавил, что в Москве в ближайшее время ждут визита главы МИД Сербии:

«Надеюсь, что самолёт, на котором он будет лететь, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов».