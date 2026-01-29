Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский сам своими же заявлениями полностью дискредитирует переговорную позицию Украины.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, он напрямую касается тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений, которые делает Зеленский. Вот тут на днях он призвал убивать по 50 тысяч русских. Убивать, выводить из строя, только такая цифра обеспечит победу – ну, неадекватность этого человека видна всем», – констатировал Лавров.