Лавров о Зеленском: «Неадекватный человек, это очевидно всем»
Просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский сам своими же заявлениями полностью дискредитирует переговорную позицию Украины.
Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, он напрямую касается тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений, которые делает Зеленский.
Вот тут на днях он призвал убивать по 50 тысяч русских. Убивать, выводить из строя, только такая цифра обеспечит победу – ну, неадекватность этого человека видна всем», – констатировал Лавров.
«Отмечу, что до сих пор в украинской Конституции содержится требование, (его никто не отменял!) к украинскому государству обеспечивать права всех национальных меньшинств, языковые и прочие права. Не говоря уже о том, что Устав ООН требует от всех соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии», – напомнил министр.
