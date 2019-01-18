Лавров обвинил Украину в срыве ранее достигнутых договоренностей

18.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина является единственным виновником пробуксовки выполнения «Минских соглашений», из-за позиции ее властей не реализуются договоренности, которые были достигнуты также в рамках «Нормандского формата».

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам российского министра, в рамках встречи также было акцентировано внимание на росте национализма на Украине и ущемлении прав национальных меньшинств.

«Рассмотрели ситуацию на Украине, исходя из необходимости последовательно выполнять «Минские договоренности», которые, к сожалению, пока не продвигаются вперед, как не продвигаются и решения, которые вырабатывались в рамках «Нормандского формата», включая саммиты «нормандской четверки» в 15-м году в Париже и в 16-м году в Берлине, где была договоренность о целом ряде шагов и в сфере безопасности, и в сфере политического процесса”,- сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что из-за позиции Украины эти шаги так и не были реализованы.

“Мы исходим из того, что наши европейские коллеги обратили внимание на грубые нарушения украинскими властями их международных обязательств. Прежде всего, по обеспечению языковых, образовательных и религиозных прав и свобод. А также обратили внимание на опасные усиления в этой стране националистических и неонацистских настроений», – подчеркнул Лавров.