Просмотров:
Лавров обвинил Украину в срыве ранее достигнутых договоренностей
Украина является единственным виновником пробуксовки выполнения «Минских соглашений», из-за позиции ее властей не реализуются договоренности, которые были достигнуты также в рамках «Нормандского формата».
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По словам российского министра, в рамках встречи также было акцентировано внимание на росте национализма на Украине и ущемлении прав национальных меньшинств.
«Рассмотрели ситуацию на Украине, исходя из необходимости последовательно выполнять «Минские договоренности», которые, к сожалению, пока не продвигаются вперед, как не продвигаются и решения, которые вырабатывались в рамках «Нормандского формата», включая саммиты «нормандской четверки» в 15-м году в Париже и в 16-м году в Берлине, где была договоренность о целом ряде шагов и в сфере безопасности, и в сфере политического процесса”,- сказал глава МИД РФ.
Он добавил, что из-за позиции Украины эти шаги так и не были реализованы.
“Мы исходим из того, что наши европейские коллеги обратили внимание на грубые нарушения украинскими властями их международных обязательств. Прежде всего, по обеспечению языковых, образовательных и религиозных прав и свобод. А также обратили внимание на опасные усиления в этой стране националистических и неонацистских настроений», – подчеркнул Лавров.
Метки: Минский процесс, Сергей Лавров, Хайко Маас
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.