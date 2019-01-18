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ДНР поднимает войска в ответ на провокации Украины
Несмотря на объявленное «Рождественское перемирие» за последние 20 дней украинские военные открывали огонь по территории ДНР более 100 раз.
Об этом на официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В связи со сложившейся ситуацией, ведомство опубликовало заявление главы ДНР Дениса Пушилина, согласно которому в республике объявлено о проведении военных учений оборонительного характера.
«Объявленное накануне Нового года Контактной группой устойчивое и всеобъемлющее «рождественское» перемирие, а также высказанная украинской стороной полная приверженность режиму прекращения огня не помешали вооруженным формированиям Украины продолжить обстрелы территории Донецкой Народной Республики с первых же часов после введения режима в действие.
За 20 дней перемирия Украина открывала огонь по Республике более 100 раз, 17 из них с применением тяжелого вооружения. Трое мирных граждан в результате таких провокационных обстрелов получили ранения разной степени тяжести.
Факты нарушений украинскими вооруженным формированиями действующего перемирия, как и провокационные информационные вбросы, вызывают особую озабоченность.
Принимая во внимание характер действий Украины, считаю, что плановые учения Народной милиции ДНР, которое носят исключительно оборонительный характер, станут залогом укрепления обороноспособности Республики и поднятия морального духа наших бойцов», – сказано в заявлении главы ДНР.
Напомним, вчера Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские военные обстреляли из минометов территорию насосной станции в ДНР, в результате чего были повреждены два гражданских автомобиля.
Также ранее ВСУ обстреляли служебный автомобиль КП «Вода Донбасса», расчищавший проезд на рабочее место в районе Васильевской насосной станции. В результате обстрела трое человек получили ранения.
Метки: военные учения, ДНР, конфликт в Донбассе
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