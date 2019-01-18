ДНР поднимает войска в ответ на провокации Украины

18.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

Несмотря на объявленное «Рождественское перемирие» за последние 20 дней украинские военные открывали огонь по территории ДНР более 100 раз.

Об этом на официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В связи со сложившейся ситуацией, ведомство опубликовало заявление главы ДНР Дениса Пушилина, согласно которому в республике объявлено о проведении военных учений оборонительного характера.

«Объявленное накануне Нового года Контактной группой устойчивое и всеобъемлющее «рождественское» перемирие, а также высказанная украинской стороной полная приверженность режиму прекращения огня не помешали вооруженным формированиям Украины продолжить обстрелы территории Донецкой Народной Республики с первых же часов после введения режима в действие.

За 20 дней перемирия Украина открывала огонь по Республике более 100 раз, 17 из них с применением тяжелого вооружения. Трое мирных граждан в результате таких провокационных обстрелов получили ранения разной степени тяжести.

Факты нарушений украинскими вооруженным формированиями действующего перемирия, как и провокационные информационные вбросы, вызывают особую озабоченность.

Принимая во внимание характер действий Украины, считаю, что плановые учения Народной милиции ДНР, которое носят исключительно оборонительный характер, станут залогом укрепления обороноспособности Республики и поднятия морального духа наших бойцов», – сказано в заявлении главы ДНР.

Напомним, вчера Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские военные обстреляли из минометов территорию насосной станции в ДНР, в результате чего были повреждены два гражданских автомобиля.

Также ранее ВСУ обстреляли служебный автомобиль КП «Вода Донбасса», расчищавший проезд на рабочее место в районе Васильевской насосной станции. В результате обстрела трое человек получили ранения.