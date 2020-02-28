28.02.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Сирия, Турция
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Лавров объяснил, откуда у Турции такие колоссальные потери в Сирии


Турция скрыла факт присутствия своих военных среди боевиков, по которым накануне вела огонь сирийская армия, из-за чего и понесла потери.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы дипломатического ведомства, согласно договоренностям, чтобы избежать жертв, турецкие военные должны сообщать о перемещении своих военных по территории Сирии. Накануне этого сделано не было.

«Между российскими и турецкими военными на земле налажен постоянный, повседневный контакт, в том числе с учетом выполнения договоренностей о создании зон деэскалации и 12, по-моему, наблюдательных постов турецких вооруженных сил. И турецкие военные ежедневно, а то и несколько раз в день информируют наш Центр по примирению воюющих сторон о том, где на каждый момент времени находятся турецкие военнослужащие в этой зоне деэскалации Идлиб.

Эти координаты, естественно, передаются сирийским вооруженным силам для того, чтобы отвечая на террористические вылазки они в полной мере обеспечивали безопасность турецких военнослужащих. И, как сообщило сегодня наше министерство обороны, координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминание тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований.

Как только стало известно, что это произошло, наше министерство обороны разъясняет эту ситуацию, мы попросили сирийских коллег взять паузу в боевых действиях и сделали все, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию раненых и доставку тел погибших турецких военнослужащих на территорию Турции… Есть договоренности между нашими военными, если бы эти договоренности соблюдались в полной мере, включая передачу точных координат нахождения турецких военнослужащих, таких трагедий можно было бы избежать», – заявил Лавров.

Также министр подчеркнул, что обострения между Россией и Турцией в результате произошедших событий в Идлибе не будет – стороны продолжат диалог по достижению мира в Сирии.

«Российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить свою работу сегодня. Так что я не думаю, что идет речь о каких-то непреодолимых проблемах астанинского формата и убежден – если военные, дипломаты и представители служб безопасности наших стран смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях о зоне деэскалации в Идлибе, эти договоренности могут быть переведены на язык практических действий», – резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, что вчера в результате авиаудара на территории Сирии погибли десятки турецких военнослужащих.

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