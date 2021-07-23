23.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Афганистан, Война, Вооруженные силы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лавров объяснил, почему Москва пошла на диалог с талибами

Москва пошла на встречу с представителями запрещённого в РФ движения Талибан, потому что они...

Москва пошла на встречу с представителями запрещённого в РФ движения Талибан, потому что они выразили свои мирные намерения, а конфликт в регионе пора заканчивать.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, мы работаем и с правительством Афганистана, с бывшим президентом, с таджиками, узбеками и другими этническими группами. И работаем с талибами.

Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался. Они очень чётко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ.

И что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства. Потому что их до этого все обвиняли, что они хотят создать какой-то исламский эмират на основе законов шариата», – сказал он.



Сергей Лавров подчеркнул, что мирная инициатива талибов должна стать примером для всех, потому что с кризисом и неопределённостью в Афганистане пора заканчивать.

«Заявление, о котором я говорю, посылает очень явный сигнал, что они адекватные люди. И надо не пытаться как можно дольше сохранить нынешнюю неопределённость (а в Кабуле есть заинтересованные в этом силы), надо думать не о себе, а о своей стране.

И ради этого надо как можно скорее начать диалог со всеми, в том числе – с талибами», – резюмировал министр.

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