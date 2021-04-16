Лавров: «Поддержим каждое предложение Сербии по Косово»

16.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава МИД Сербии Никола Селакович в рамках визита в Россию встретился со своим коллегой, главой МИД России Сергеем Лавровым.

По итогам встречи Сергей Лавров призвал Запад перестать заниматься возрождением проекта «Великой Албании», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе общения с Сергеем Лавровым Никола Селакович сказал, что Белград рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Сербию в этом году. Он также выразил признательность России за ее роль в сохранении территориальной целостности Сербии и урегулировании ситуации вокруг косовского вопроса.

В свою очередь, говоря о косовской проблеме, Лавров указал на попытки игнорировать резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН по решению косовской проблемы, которые «очень опасны».

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении координации с сербскими друзьями на международной арене, в европейских структурах, таких как ОБСЕ и Совет Европы. Глава российского МИД назвал «неприемлемыми и вредными» идеи о «Великой Албании», которые продвигают западные политики.

«Переговоры по «Великой Албании» ведутся уже не первый год, и мы всегда призываем наших коллег из ЕС и НАТО, которые защищают Приштину, пресечь подобные настроения и предотвратить нагнетание такой риторики», – отметил Лавров.

Также глава российского МИД прокомментировал так называемый «словенский неофициальный документ» по очередной перекройке границ постюгославского пространства.

«Что касается в целом проблемы границ в Европе, включая государства, появившиеся на месте Социалистической Федеративной Республики Югославия, давайте вспомним только о том, как наши западные партнеры, включая ЕС и НАТО, членом которых является Словения, напористо требуют не допускать пересмотра послевоенных границ Европы, но делают они это обычно, когда Россия вынуждена заступаться за своих сограждан, за своих соотечественников.

А когда этим вопросом приходиться заниматься тем, кого Запад опекает, то позиция в Брюсселе и европейских столицах совершенно другая. Я считаю, что это очень опасные игры. Существует Резолюция 1244, ее никто не отменял, и ответственные политики, тем более руководители правительств – не имеют права высказывать идеи, которые грубо подрывают саму концепцию, которая заложена в самой концепции Резолюции 1244.

Суверенитет Сербии уважается Советом Безопасности ООН, и конкретный статус Косово предлагается искать на переговорах между Приштиной и Белградом. Как неоднократно говорил президент Путин, мы поддержим любое решение, которое будет приемлемо Сербии».

На вопрос о возможном включении России в диалог между Белградом и Приштиной Лавров ответил, что Москва ничего не навязывает, но будет готова ответить на любое предложение, которое поступит от сербского руководства.