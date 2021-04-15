Обнародован новый проект раздела бывшей Югославии
Словенский портал Necenzurisano опубликовал неофициальный дипломатический документ, представляющий собой проект раздела постюгославского пространства, предложенный словенским руководством верхушке ЕС.
Таким образом, ресурс показал, что скандал, связанный с предстоящей стратегией председательства Словении в ЕС, имеет под собой реальную основу.
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», портал Necenzurisano (Без цензуры) заявил, что, несмотря на то, что до сегодня не было официального подтверждения о проекте по дальнейшему дроблению территории бывшей Югославии, направленном премьер-министром Словении Янезом Яншей председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, такой документ существует. И его копия попала в распоряжение редакции. Журналисты утверждают, что проект носит название «Западные Балканы – путь вперед» и был получен кабинетом Шарля Мишеля в феврале текущего года.
«Кто его написал, официально неизвестно, – заявляет Necenzurisano. – По словам словенских журналистов, это определенно не было написано в словенском Министерстве иностранных дел. По некоторым данным, часть его содержания могла быть написана в Будапеште, а «словенским» его называют потому, что кабинет Янши помогал распространять его по разным официальным адресам…
Таким образом, это не официальная позиция Словении, а лишь одно из неофициальных предложений по возможному решению вопроса, касающегося стран бывшей Югославии. Но его содержание полностью противоречит всем действующим документам, на которых основана внешняя политика Словении».
Во введении к документу говорится, что «ключевые вопросы региона остаются нерешенными». Также в документе упоминается, что Турция усилила свое влияние в БиГ и Северной Македонии. Авторы проекта предлагают объединение Косово и Албании, при том, что сербская часть Косово получит особый статус по образцу Южного Тироля. Также они ратуют за объединение большей части Республики Сербской с Сербией, но с условием, что Сербия взамен соглашается на объединение Косово и Албании.
Предлагается решить и хорватский национальный вопрос путем слияния большинства хорватских кантонов БиГ с Хорватией или предоставления особого статуса хорватской части БиГ, также по примеру Тироля.
Все эти решения, по мнению авторов неофициального документа, ускорили бы переговоры о членстве стран Западных Балкан в ЕС и НАТО.
Спасибо!
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