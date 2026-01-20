Лавров: Сербии поставлен такой же ультиматум, как и Украине

20.01.2026 13:24
Евросоюз выдвигает унизительные условия для Сербии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Было заявлено многократно, что будущее Сербии в Евросоюзе. А ЕС в ответ говорит – «ну, мы посмотрим. Для начала признайте независимость Косово». То есть, сами себя вы должны унизить. «И, во-вторых, присоединяйтесь полностью ко всем внешнеполитическим действиям ЕС, включая санкции против России». Это порядочно с точки зрения Брюсселя?

Брюссель продолжает жить в той же парадигме, которую он высказал еще перед первым Майданом в 2004 году: «украинский народ обязан выбрать – или он с Россией, или с ЕС». Вот это «или-или» – гарантия того, что ЕС хорошо не кончит.

Надеюсь, наши сербские друзья отдают себе отчет, куда их затягивают, какой ценой хотят расширить свое влияние на Балканах», – сказал Лавров.

Интересно, что при этом он вновь комплиментарно высказался в адрес США, утверждая, что Вашингтон на переговорах с Россией демонстрирует более конструктивную позицию по Балканам (интересно, как это вяжется с выдавливанием Москвы с местного нефтегазового рынка в результате санкций?). Однако пока что никаких практических результатов переоворов нет, признал Лавров.

Сербский президент Александр Вучич продолжает настаивать на вступлении в ЕС, хотя соцопросы фиксируют, что большинство сербов не поддерживают евроинтеграцию.

