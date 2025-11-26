Нефтегазовая удавка Трампа. Россию выдавят из Сербии за 50 дней

Из-за санкций США уже в ближайшие дни в Сербии остановится единственный НПЗ, а банки перестают работать с крупнейшим концерном «Нефтяная индустрия Сербии», поскольку он принадлежит России.

Введенные Трампом санкции также заставляют «Лукойл Сербия» прекратить работу в этой стране в начале декабря, оставив 120 АЗС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Таким образом США полностью выдавливают Россию из нефтегазового рынка Сербии и всей Восточной Европы. Белград вынужден играть по правилам американцев из-за серьёзных угроз экономике страны.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что проявит уважение к российским собственникам и не будет национализировать предприятия.

«Через 50 дней у нас не будет выбора, но даже тогда мы не будем национализировать, а введем свою администрацию и предложим русским самую высокую цену (для продажи)… Мы хотели проявить уважение к русской стороне, потому что мы не считаем санкции справедливыми, и не считаем санкции справедливым инструментом международной торговли и международной экономики», – сказал Вучич.

