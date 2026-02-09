Лавров: США опять обманули. А как хорошо встретились на Аляске! Трамп погряз в байденовщине
Дональд Трамп вопреки критике своего предшественника Джо Байдена за развязанную войну на Украине не отменяет, а лишь усиливает экономические санкции против России.
Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все законы, которые Джо Байден напринимал для «наказания» России после начала специальной военной операции, она не оспаривает», – сказал Лавров об администрации Трампа.
По его словам, «байденовщина» чистой воды» продолжается:
«Они ввели санкции против «Лукойл», «Роснефть». Причём они сделали это осенью, через пару недель после хорошей встречи в Анкоридже… Вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море… Индии и другим нашим партнёрам пытаются запретить покупать дешёвые, доступные российские энергоносители (Европе давно уже запретили) и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ. То есть на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования.
Помимо того, что они вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы ещё и в сфере экономики не видим никакого «радужного» будущего. Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями. На европейском континенте они «смотрят» на взорванные три года назад «Северные потоки», на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток».
Это я к тому, что цель Соединённых Штатов – доминировать в мировой экономике – реализуется с использованием весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию», – перечислил Лавров.
