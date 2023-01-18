Лавров: Украине нужен трибунал без буквы «л»

Елена Острякова.  
18.01.2023 17:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


В России не воспринимают всерьез намерения Запада и Украины провести трибунал для осуждения России «за военные преступления».

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России не воспринимают всерьез намерения Запада и Украины провести трибунал для осуждения России...

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«Обсуждают какие-то фантасмагорические идеи о создании какого-то трибунала, какого-то механизма по репарациям с РФ. Пусть, чем бы дитя ни тешилось. Все эти трибуналы нужны украинцам и их покровителям… не всё слово «трибунал», а без буквы «л». Им нужна трибуна, откуда они сотрясают воздух. Больше ничего», – сказал Лавров.

Вчера МИД Германии призвал  создать трибунал для «расследования деятельности российского руководства и предания его суду». Такой орган, по словам главы немецкого МИД Бербок мог бы получить свою юрисдикцию из украинского уголовного права. Его можно было бы дополнить международными элементами — «за пределами Украины, при финансовой поддержке партнеров и международных прокуроров и судей, чтобы гарантировать беспристрастность и легитимность».

О том, почему к звучащим угрозам о трибунале следует отнестись со всей серьезностью, исходя из опыта Югославии, читайте здесь >>>

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