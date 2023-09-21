Лавров в ООН отреагировал на выпад Зеленского

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Запад и его сателлиты саботируют работу ООН, регулярно поднимая вопрос лишения России права вето.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западный коллектив агрессивно и давно педалирует тему «злоупотребления правом вето», и добился не вполне корректного давления на других членов ООН, решением о том, что после каждого применения соответствующего права рассматривать эту тему на Генеральной ассамблее. Это не представляет для нас какой-либо проблемы, потому что подходы России ко всем вопросам повестки дня являются открытыми, скрывать нам нечего, и не составляет труда изложить эту позицию ещё раз. К тому же, применение вето – абсолютно легитимный инструмент, предусмотренный в Уставе с целью не допускать принятия решений, которые были бы чреваты расколом организации», – сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул, что, если и пересматривать подходы к разным практикам и решениям ООН, то в первую очередь стоит заняться многочисленными нарушениями стран НАТО.

«Но раз уж процедура обсуждения на Генассамблее случаев применения вето одобрена, почему бы не подумать и о тех резолюциях Совбеза, которые не были заветированы. Были приняты, в том числе много лет назад, но так и не выполняются. Почему бы Генассамблее не пересмотреть резолюцию в отношении безопасности в Палестине, по целому комплексу проблем Ближнего Востока и севера Африки, по совместному всеобъемлющему плану действий. Ну и по резолюции 2202, одобрившей Минские договорённости», – добавил министр.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности ООН потребовал лишить Россию права вето и исключить из организации.