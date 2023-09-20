«Лишить права вето!» – Зеленский в ООН потребовал исключения России из Совбеза

Страны западного блока должны сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву исключить Россию из Совбеза ООН и лишить права вето.

Об этом на заседании генеральной ассамблеи Совета безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только общими усилиями мы можем остановить эту агрессию. И даже то, что у РФ есть здесь место, это неправильно…

Текущая система ООН не предоставляет вам [развивающимся государствам] необходимого влияния и права вето, которое есть у участников Совбеза. И мы знаем, что Россия может его использовать – это нужно принимать во внимание», – сказал Зеленский.