«Лишить права вето!» – Зеленский в ООН потребовал исключения России из Совбеза
Страны западного блока должны сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву исключить Россию из Совбеза ООН и лишить права вето.
Об этом на заседании генеральной ассамблеи Совета безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Только общими усилиями мы можем остановить эту агрессию. И даже то, что у РФ есть здесь место, это неправильно…
Текущая система ООН не предоставляет вам [развивающимся государствам] необходимого влияния и права вето, которое есть у участников Совбеза. И мы знаем, что Россия может его использовать – это нужно принимать во внимание», – сказал Зеленский.
Он потребовал исключить Россию из Совбеза, и лишить её права вето.
«Уверен, что Хартия ООН может сработать, но чтобы это произошло, необходимо определённое реформирование, которое должно вылиться в конкретные процессы.
Мы говорим о представительстве [России] здесь, в Совбезе, и о её праве вето. Это надо реформировать», – добавил украинский президент.
Спасибо!
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