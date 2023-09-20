«Лишить права вето!» – Зеленский в ООН потребовал исключения России из Совбеза

Вадим Москаленко .  
20.09.2023 23:06
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, ООН, Политика, Россия, Украина


Страны западного блока должны сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву исключить Россию из Совбеза ООН и лишить права вето.

Об этом на заседании генеральной ассамблеи Совета безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву исключить Россию из Совбеза...

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«Только общими усилиями мы можем остановить эту агрессию. И даже то, что у РФ есть здесь место, это неправильно…

Текущая система ООН не предоставляет вам [развивающимся государствам] необходимого влияния и права вето, которое есть у участников Совбеза. И мы знаем, что Россия может его использовать – это нужно принимать во внимание», – сказал Зеленский.

Он потребовал исключить Россию из Совбеза, и лишить её права вето.

«Уверен, что Хартия ООН может сработать, но чтобы это произошло, необходимо определённое реформирование, которое должно вылиться в конкретные процессы.

Мы говорим о представительстве [России] здесь, в Совбезе, и о её праве вето. Это надо реформировать», – добавил украинский президент.

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