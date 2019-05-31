Лавров: власти Косово отбились от американских рук

31.05.2019, Москва, Елена Острякова

Власти непризнанного Косова чувствуют себя безнаказанными под покровительством Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня в Японии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается поведения властей Косово, то они явно отбились от рук тех, кто пытался ими руководить — ЕС и США. На самом деле они никого не слушают. Итог печален. У косовских властей сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности», – сказала Лавров.

Он назвал «неприемлемым» поведение властей в Приштине в отношении российского участника миссии ООН в Косово.

«А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьёзный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН. Глава миссии ООН в Косово занял принципиальную позицию и не будет потакать подобного рода заявлениям о намерениям властей Приштины», – подчеркнул глава МИД РФ.

Министр заявил, что власти Косово постоянно нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 1244.

«Они уже слишком многие свои обязательства перечеркнули и растоптали. Включая обязательства, заключенные при посредничестве Евросоюза года четыре назад — создать сообщество сербских муниципалитетов Косово. Они нарушили резолюцию 1244 и в том, что объявили о создании своих вооруженных сил, что им запрещено. И многое другое из того, что они предпринимают, показывает, насколько опасно спускать с рук последовательные многочисленные нарушения международного права», – резюмировал Лавров.

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