Лавров заявил об угрозе захвата заложников на Украине

16.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия не будет обменивать задержанного СБУ главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, потому что это может подстегнуть Киев на новые захваты заложников.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, побудить Киев освободить журналиста должны международные организации и объединения журналистов.

«Я не думаю, что идея обмена, которую кто-то, может быть, воспринимает как интересную, я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов. Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях», – заявил Лавров.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей узнику режима Порошенко, руководителю «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому до 27 января 2018 года.