ЛДНР будут «пробовать на зуб» остатки ВСУ

12.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В украинских подразделениях осталось порядка 40 – 50 процентов личного состава, а потому отвод войск от линии соприкосновения вообще разрушит армию.

Об этом в авторской колонке для киевского интернет-издания «Апостроф» пишет военный обозреватель Михаил Жирохов.

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Он указывает, что и первые, и вторые минские соглашения подписывались Киевом в результате военных поражений под Иловайском и Дебальцево.

«Мы не могли в таких ситуациях диктовать условия. Нынешней власти нужно продолжать ту же политику, которую проводилась при Порошенко. Они откладывали выполнение «Минска» до того момента, пока не сменится власть или в США, или в России. Только тогда можно будет пересматривать Минские договоренности. Сейчас надо было просто накапливать силы и удерживать линию соприкосновения», – считает Жирохин.

По его словам, есть вероятность, что конфликт в Донбассе останется на существующем уровне, поскольку «вживую» выводить войска в поле невозможно».

«В войсках сейчас и без того осталось 40-50% личного состава, а если мы их отведем, то вообще разрушим армию. Если Путин решится на «принуждение к миру», то обострение может быть не локальным, а всеобщим. Россия должна начинать боевые действия или демонстрировать свою готовность начинать боевые действия и в Харьковской, и в Сумской, и в Черниговской областях. А локальное обострение на линии разграничения в ближайшее время будет продолжаться. Боевики будут «пробовать на зуб», что осталось в украинской армии после всех этих переговоров. Такой шаг просматривается даже невооруженным глазом», – резюмирует эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», уровень деморализации личного состава ВСУ достиг такого уровня, что солдатам потребовалась срочная помощь психологов.

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