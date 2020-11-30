ЛДНР пугают ударными БПЛА «Сокол». В Москве пригрозили бесполетной зоной

30.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Украинская армия может получить на вооружение ударный беспилотник «Сокол-300», разработанный конструкторским бюро «Луч».

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил гендиректор концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фоменко, украинские «соколы» являются аналогом турецких «Байрактаров», получивших широкую известность во время недавней войны в Нагорном Карабахе.

«Это аналог того же турецкого «Байрактара». При наличии финансирования через год он может уже быть принят на вооружение. В чем особенность этого «Сокола»? В том, что КБ «Луч» как разработчик высокоточных ракетных систем может идеально адаптировать этот беспилотник под свои разработки. Как по мне, это гениальная идея, и дай бог, чтобы она была реализована», – заявил Фоменко.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, украинские беспилотники вряд ли в конечном итоге будут построены и станут угрозой для России или республик Донбасса. При этом более опасными являются планы по строительству «Байрактаров» на Украине и информация об их закупке у Турции.

Коротченко считает, что в этом случае Россия должна объявить Донбасс бесполётной зоной и не допустить превосходства Украины в небе.

«Украина может делать только беспилотники полукустарного типа, никакой аналог «Байрактара» она не способна создать в принципе. А вот закупка самих «Байрактаров» и серийное производство по турецкой лицензии на Украине – вот это повод для беспокойства. У Киева может появиться соблазн блицкрига с опорой на сценарий карабахской войны. Здесь есть определенная угроза.

Анализ армянских ошибок, укрепление ПВО – здесь силам ДНР и ЛНР нужно внимательно анализировать опыт карабахской войны и ни в коем случае не повторять ошибки армян.

Второе – Россия должна быть готова реализовать сценарий бесполётной зоны в случае обострения ситуации на Донбассе и не давать возможности украинским вооруженным силам получить превосходство в воздухе», – заявил Коротченко.

Напомним, что после больших потерь в 2014 году ВВС Украины прекратили бомбардировки республик Донбасса.

Ранее командующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что Украина закупит еще пять комплексов ударных беспилотников «Байрактар».