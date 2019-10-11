ЛДНР требуют ответа от Украины

11.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если 11 октября разведения сил и средств на линии соприкосновения в Петровском и Золотом не произойдет, этот вопрос будет отложен до заседания контактной группы в Минске 15 октября.

Об этом «Известиям» заявил глава министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

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«У нас есть согласованный план-график. По нему на выполнение разведения сил и средств отводилось три дня. Эти три дня мы используем по максимуму. Если Украина 11 октября окажется не готова выполнять свои обязательства, мы уже потребуем ответа на встрече контактной группы в Минске. Будем задавать вопросы: с чем это связано и как вы объясните то, почему согласованные мероприятия не проводятся?», – сказал Дейнего.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 и 10 октября на линии соприкосновения представители ЛНР и ДНР несколько раз посылали в небо сигнальную ракету о готовности к разведению, но на украинской стороне так и не ответили.