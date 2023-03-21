Ле Пен не удалось отправить правительство Франции в отставку

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Правительство Франции пережило два вотума недоверия в парламенте, внесённых из-за проталкивания непопулярной пенсионной реформы без голосования в парламенте, что вызвало возмущение и протесты по всей стране.

Несмотря на это, есть предположения, что президент Франции Эмманюэль Макрон захочет заменить премьер-министра Элизабет Борн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выразить недоверие правительству Франции оппозиционеры предложили на прошлой неделе после того, как в четверг Макрон разрешил использовать противоречивый конституционный маневр, позволяющий обойти голосование в парламенте за законопроект о повышении пенсионного возраста до 64 лет.

Правительство прибегло к этому положению после того, как стало ясно, что реформе не хватает голосов для принятия. Если бы один из вотумов недоверия оказался успешным, законопроект был бы аннулирован, а Борн пришлось бы уйти в отставку.

Однако за вотум недоверия, внесенный центристскими и левыми партиями, проголосовали 278 депутатов, что лишь на девять голосов меньше, чем 287, необходимых для его принятия. Второй вотум, внесённый консервативной партией «Национальное объединение» (лидер – Марин Ле Пен), не имел шансов на прохождение, поскольку другие оппозиционные силы заявили, что не будут голосовать за него.

Результат голосования стал облегчением для Эммануэля Макрона, но он все еще сталкивается со значительными трудностями. Неспособность президента-центриста найти достаточную поддержку в парламенте, чтобы вынести свою пенсионную реформу на голосование, подорвала его реформаторскую повестку дня и ослабила его лидерство, отмечает британское агентство Reuters.

Аналитики британского банка Barclays считают, что правительство Борн останется у власти, «хотя будет значительно ослаблено, в то время как социальные протесты против реформы, вероятно, будут продолжаться в течение нескольких недель, что может негативно повлиять на французскую экономику». При этом источники американского агентства Bloomberg не исключили, что Макрон захочет заменить премьер-министра.

Профсоюзы и протестующие, разъяренные самой реформой и тем, что она была принята без голосования в парламенте, заявили, что продолжат забастовки и протесты. Девятый общенациональный день забастовок и протестов запланирован на четверг, 23 марта. Оппозиционные партии также будут оспаривать законопроект в Конституционном совете Франции, который может принять решение о его частичной или полной отмене, если посчитает, что он нарушает Конституцию.

Соцопросы свидетельствуют, что 68% французов хотят отставки правительства после решения продавить пенсионную реформу по специальной процедуре в обход парламента. При этом лишь 28% французов довольны работой президента, по сравнению с февралем рейтинг одобрения Макрона упал еще на 4%.

Как сообщал «ПолитНавигатор», полиция с помощью слезоточивого газа, водомётов и дубинок вечером 16 марта разогнала в Париже многотысячную стихийную акцию против повышения пенсионного возраста на Площади Согласия.