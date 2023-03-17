Диктатор свихнулся: Полиция водомётами и газом разогнала онижедетей в Париже

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Полиция с помощью слезоточивого газа, водомётов и дубинок вечером 16 марта разогнала в Париже многотысячную стихийную акцию против повышения пенсионного возраста.

Как сообщал «ПолитНавигатора» этот закон был принят по специальной процедуре, без голосования в нижней палате парламента.

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Около семи тысяч людей собрались в столице Франции в четверг, 16 марта, на стихийную акцию протеста после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила об использовании статьи 49.3, специального пункта Конституции Франции, для принятия законопроекта о пенсионной реформе. Это произошло без голосования депутатов Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента Франции.

Согласно закону, с 1 сентября 2023 года до 2030 года пенсионный возраст должен быть постепенно повышен с 62 до 64 лет, с «шагом» 3 месяца в год. Кроме того, для получения пенсии в полном размере необходимый период уплаты взносов увеличится с текущих 42 лет до 43-х. Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство избирателей выступает против изменений, а профсоюзы и протестующие предупредили, что продолжат забастовки, даже если закон будет одобрен.

Лидер левых сил Жан-Люк Меланшон заявил собравшимся на площади Согласия в Париже, что Макрон «вышел за рамки воли народа». Члены партии Меланшона «Непокорённая Франция» (La France Insoumise, LFI) были среди депутатов, которые пели в парламенте «Марсельезу», национальный гимн Франции, пытаясь помешать объявлению премьер-министра о принятии закона без голосования.

Силы безопасности в полной экипировке и с водомётами были в состоянии боевой готовности, хотя акция носила мирный характер. Около 19:50 по местному времени полиция с помощью слезоточивого газа и водомётов начала вытеснять протестующих с Площади Согласия. Тех, кто отказывался это сделать, стимулировали с помощью дубинок и щитов. Репортер Reuters сообщил, что в полицию бросали булыжники. О задержанных пока не сообщается.

Французские СМИ сообщили о разгоне протеста в сухом информационном режиме – без упоминания о «диктатуре», «цене поддержки войны» и прочей пропагандистской мишуры – в отличие от пафосных репортажей предыдущих лет, когда, например, российские либералы устраивали стычки с полицией в России.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во Франции с января идут массовые протесты и забастовки против пенсионной реформы.