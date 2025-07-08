Украина уже проиграла вооруженный конфликт с Россией, и американская помощь ей не поможет.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда пациенты хосписа не умирают тихо и мирно, а держатся какое-то время. Но суть в том, что Украина умрет, и не стоит поддерживать ложную веру в то, что она, как Лазарь, воскреснет из мертвых. Украина не оправится от этого. У нее нет системы ПВО, и русские свободно летают над Украиной. Если мы попытаемся восстановить украинскую систему ПВО, мы просто обанкротимся и еще больше ослабим себя. Пентагон прекратил поставки на Украину, потому что у нас буквально закончились запасы систем ПВО», – сказал Риттер.

Он опасается, что американские системы ПВО будут уничтожены на Украине, и США останутся беззащитны.