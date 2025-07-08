Лечить нельзя: злой украинский дедушка должен умереть – Риттер

Елена Острякова.  
08.07.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина уже проиграла вооруженный конфликт с Россией, и американская помощь ей не поможет.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже проиграла вооруженный конфликт с Россией, и американская помощь ей не поможет. Об...

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«Иногда пациенты хосписа не умирают тихо и мирно, а держатся какое-то время. Но суть в том, что Украина умрет, и не стоит поддерживать ложную веру в то, что она, как Лазарь, воскреснет из мертвых. Украина не оправится от этого. У нее нет системы ПВО, и русские свободно летают над Украиной.

Если мы попытаемся восстановить украинскую систему ПВО, мы просто обанкротимся и еще больше ослабим себя. Пентагон прекратил поставки на Украину, потому что у нас буквально закончились запасы систем ПВО», – сказал Риттер.

Он опасается, что американские системы ПВО будут уничтожены на Украине, и США останутся беззащитны.

«Лучшее, что можно сделать, это позволить Украине погибнуть. Помните, мы просим не о смерти вашего доброго дедушки. Не спрашивайте дедушку-украинца, что он делал во время войны, потому что вы можете узнать, что он убивал евреев, поляков и воевал на стороне нацистов. Вот, кого мы просим умереть. Это старый дедушка, который скрывал свое нацистское прошлое.

Когда вы копаетесь в его подвале, вы находите фотографии, где он позирует над телами убитых евреев и воюет бок о бок с нацистами. Вот, кого мы просим умереть. Злого дедушку, худшего из всех. Он должен умереть. Украине нужно покончить с этой бандитской историей, которая продолжается благодаря ЦРУ, американским и европейским деньгам. Это нужно прекратить, и Россия это сделает», – сказал Риттер.

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