Командир подразделения Войска Республики Сербской, занимавшего позиции на Еврейском кладбище в Сараево, четнический воевода Славко Алексич опроверг наветы СМИ Запада о сафари на мирных мусульман, которые якобы устраивали сербы для богачей из Европы в этом городе.

Также он назвал ложью измышления об участии в этих несуществовавших сафари нынешнего президента Сербии Александра Вучича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вучич действительно приезжал на позиции отряда, но в качестве журналиста – чтобы сделать репортаж для «TВ Српска», который даже не состоялся из-за начавшихся в момент записи боевых действий.

В отряде были иностранцы, включая 14 русских, но все они были добровольцами, и, несмотря на бедственное материальное положение, сражались исключительно из-за любви к своим православным братьям-сербам.

Воевода твёрдо убеждён, что ни один из иностранцев не был на его позициях ни снайпером, ни наёмником.

«Никаких снайперов, никаких иностранных наёмников, в моём подразделении были русские, греки, болгары и несколько македонцев, но они были православными добровольцами», – сказал ветеран войны 90-х.

Он объявил о подаче иска за клевету и ложь. Военные преступления списываются западными СМИ, чтобы обелить вступивших в НАТО хорватов.