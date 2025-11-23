Новая акция травли западными СМИ: «Вучич на джипе с черепом на капоте отстреливал беззащитных жителей Сараево»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как не хочет президент Сербии Александр Вучич казаться своим для Запада, там всякий раз показывают ему его незавидное место в европейской системе координат.

В этот раз СМИ Балкан, Италии и Британии хором обвиняют его в участии в сафари на жителей Сараево в 90-е, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Скандальная акция началась с заявлений хорватского «журналиста-расследователя» Домагоя Маргетича, который заявил, что направил доказательства итальянской прокуратуре о том, что богатые западные бизнесмены платили боснийским сербам крупные суммы в 90-е за «охоту» на бошнякских жителей Сараево – те якобы разрешали им стрелять по гражданским из снайперского оружия. Самих журналистов, ясное дело, никто общественности не предоставил.

Информацию подхватила британская The Telegraph, написав, что «появилось видео», опубликованное «экспертом по Балканам, профессором и писательницей Ясминой Вуянович», на котором нынешний президент Сербии Александр Вучич едет во внедорожнике с «человеческим черепом в шлеме миротворца ООН».

Основываясь на кадрах 1993 года, Маргетич делает мощный аналитический вывод – у Вучича была полуавтоматическая винтовка! И, стало быть, он тоже участвовал в этих сафари.

В свою очередь, The Times цитирует итальянского дипломата, работавшего в то время в Сараево, Микаэла Джиффони, который, якобы услышал от «бошнякского разведчика» Эдина Субашича, что в Сараево «прибывают иностранные стрелки, чтобы поохотиться». А тот, дескать, услышал об этом от пленного бойца Республики Сербской.

То есть классическое «одна баба сказала». Опираясь исключительно на информацию Субашича, словенский режиссер Миран Жупанич на деньги «Аль-Джазиры» и бошнякской элиты Сараево даже снял в 2022 году документальный фильм «Сараевское сафари».

В качестве подтверждения «вины» Вучича западные «расследователи» приводят слова председателя Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который утверждал, что будущий сербский президент в 1992–1993 годах был добровольцем в отряде четнического воеводы Славко Алексича. А потом (кошмар какой!) работал на ТВ в сербском пригороде Сараево – Пале.

И фото, где Вучич, почему-то исключительно в гражданской одежде, запечатлен в Боснии тех лет. Правда, причем здесь снайперское сафари? Не дают ответа.

«Я никогда в жизни не держал в руках снайперскую винтовку. У меня никогда не было той винтовки, о которой вы говорите, потому что это штатив для камеры. Позор вам. И нет ничего, чего бы вы не выдумали, о чём бы вы не солгали. Нет ни одного слова, которое вы бы не произнесли, чтобы выставить меня монстром, бесчеловечным, тем, кто не только лишен эмоций, но и является хладнокровным убийцей», – прокомментировал эти домыслы сам Вучич.

Во время войны в Сараево снайперов использовали все стороны конфликта, например, с боснийской стороны печальную известность приобрела в прошлом спортсменка Надьжя Ерлагич.