Легендарный герой Мариуполя «Струна» стал Героем России

21.10.2022  23:33 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Легендарный командир морпехов из Севастополя с позывным «Струна» получил Золотую Звезду Героя из рук министра обороны Сергея Шойгу в Москве. Он стал легендой специальной военной операции еще до присвоения ему этого почетного звания.

Боец с красным рюкзаком за спиной был тем, кто первым предложил сдаться националистам из «Азова» (запрещенный в РФ нацбат), засевшим на заводе «Азовсталь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Легендарный командир морпехов из Севастополя с позывным «Струна» получил Золотую Звезду Героя из рук...

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«Наш командир из 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты – удостоен звания Герой России! – написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Имя героя, по понятным причинам, называть сейчас нельзя, но это не мешает нам думать о нём и гордиться!».

Телеграм-канал «Военная хроника» публиковал в апреле небольшой фильм со «Струной» в главной роли, где он координирует по рации штурм Мариуполя. Его красный рюкзак был знаком для родных и близких, что он жив и передает привет.

По некоторой информации в июне «Струна» подорвался на мине. Ему пришлось ампутировать ступню, и сейчас боец проходит реабилитацию, ортопеды сделали для него один из лучших функциональных протезов.

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