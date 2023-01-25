Лех Валенса предлагает Польше и Германии возродить «пакт Гитлера-Пилсудского»

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Германия и Польша должны совместно решить вопрос России, потому что больше такого шанса не будет.

Об этом заявил экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, в 1934 году Германия и Польша уже подписывали направленный против Москвы «пакт Гитлера-Пилсудского».

«Немцам нужно показать, что проблемы с Россией были всегда, – а мы, поляки, особенно хорошо это знаем. У нас есть шанс в этом поколении решить вопрос России. Такого больше не случится, что весь мир увидит настолько плохое поведение России, что захочет перемен в России. Поколения не простят нам, если мы не воспользуемся ошибкой Путина. Я бы убеждал немцев, что если наши дети в будущем хотят жить в мире, мы должны решить вопрос России, а затем и Китая», – заявил Валенса в интервью польскому изданию Fakt.

Издание отмечает, что для самих немцев важно мнение Леха Валенсы. В сентябре прошлого года бывшего президента Польши пригласили в Берлин, где наградили «Золотой медалью за заслуги в деле примирения и взаимопонимания между народами». Выступая на церемонии вручения медали, Лех Валенса призвал Германию «лидировать в спасении Европы».

Тогда в социальных сетах иронизировали, что Валенса призвал к возрождению подписанного в январе 1934 года «пакта Гитлера-Пилсудского», который фактически обеспечивал Германии нейтралитет Польши в случае германской агрессии против СССР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в польской прессе все чаще можно увидеть новости на тему «украинец украл», «украинцы избили», а украинских беженцев поддерживает гораздо меньшее число граждан Польши, чем год назад.