12.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Леонтьев: «Свадьбу в Малиновке» на Украине пора кончать


Украина – это «бордель по предоставлению сексуальных геополитических услуг», эта страна не является политическим субъектом, тем не менее, в заложниках у правящего режима остается множество сочувствующих России людей – и не только на Донбассе.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил журналист и политолог Михаил Леонтьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный российский переговорщик по Минскому формату Дмитрий Козак назвал переговоры театром абсурда. Надо бы вообще определиться с типом политической культуры, с которой мы имеем дело, – это бордель, оказание сексуальных геополитических услуг за деньги.

Это к тому, что договариваться с такой Украиной как с политическим субъектом – бессмысленно, поскольку она таковым не является. Проблема в том, что там наши люди – и не только на Донбассе, и эту «Свадьбу в малиновке» нужно как-то кончать», – отметил Леонтьев.

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