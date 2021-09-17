Лерос отличается от Гонгадзе и Черновола тем, что пока не труп – украинский политик

17.09.2021 19:03 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Все украинские политики, приходя к власти, становятся частью уже выстроенной нацистской системы, возглавляют и укрепляют её.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил предприниматель, заместитель главы партии «Сила и честь», бывший «свободовец» Александр Мирный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние годы мы привыкли к тому, что смерть постоянно ходит рядом с нами и на фронте, и внутри страны. Вы ещё можете вспомнить об убийстве Павла Шеремета – показательное, в центре Киева. Мы можем вспомнить об убийстве наших разведчиков, тоже показательное. И мы не видим ни одного человека, который был бы наказан за эти вещи», – напомнил Мирный.

Он подчеркнул, что на Украине ничего не изменится даже в том случае, если люди узнают ответ по этим резонансным делам, потому что украинское государство представляет собой систему, которая способна затыкать рот всем, кто не выгоден нацистскому руководству.

«Изменится ли ситуация, если мы дадим ответ на то, кто это сделал? Не изменится, по одной простой причине – не изменится, пока не изменится система. Скажите мне, в чём принципиальная разница в том, что убили Черновола, Гонгадзе, и тем, что Лероса (который объявил Ермака «секретаршей Зеленского» – ред.) берут и выносят?.. Только в том, что Лерос пока живой, то есть у нас считают, что это возможно, и что так может быть. А почему? Потому что система, в которую пришли эти люди, вне зависимости от того, какими они туда заходили, они становятся частью системы, они не становятся антисистемными», – объяснял националист.

Александр Мирный напомнил, что даже президент Владимир Зеленский во время избирательной кампании позиционировал себя как противник действующей системы, однако после победы возглавил нацистский режим.

«Когда пан Зеленский говорил Петру Порошенко «я твой приговор», то он себя позиционировал как антисистема. Но он пришёл в систему, привёл людей в систему – и возглавил систему. Он не пришёл эту систему изменять. У нас сейчас есть куча резонансных дел, если мы берём только эти моменты. У нас пока нет ответов ни по одному», – заключил спикер.