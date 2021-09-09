Лещенко подозревает Гончаренко в работе на ГРУ или ФСБ

09.09.2021 10:36 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший член Партии регионов и сторонник пророссийского курса, а ныне – депутат-националист Алексей Гончаренко, который инициировал вчерашнее внеочередное заседание Рады, где рассматривалось обращение к США с просьбой о предоставлении статуса союзника вне НАТО, может оказаться «агентом Кремля».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат, бывший журналист «Украинской правды» Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лещенко, статус основного партнера США вне НАТО означает, то Украина соглашается с тем, что не станет членом Альянса. Лещенко считает, что это стало бы пропастью для Украины, поэтому хорошо, что Рада провалила вчерашнее голосование.

«Не знаю, какой петух клюнул Гончаренко или была сознательная спецоперация пророссийских сил, из которых исходит Гончаренко. А я напомню, что он сейчас играет патриота и большого любителя евроатлантической интеграции, а еще несколько лет назад Гончаренко был членом партии Игоря Маркова «Родина». Сам Марков, убежал в Россию, а эта партия декларировала возрождение Советского Союза и при этом, после «Родины» Гончаренко был любителем Януковича и бегал, заглядывал ему в рот, стоял рядом с ним на предвыборных митингах в 10-м году, клялся и божился, что до конца своих дней будет бороться, чтобы русский язык стал вторым государственным в Украине. А теперь стал большой патриот», – напоминает Лещенко.

«Этот Гончаренко, будучи депутатом от «Блока Петра Порошенко» в нынешнем созыве, инициировал специальное парламентское заседание. И на этом заседании была запланирована фактически спецоперация по подрыву украинского евроатлантического выбора с целью пересмотра нашего внешнеполитического курса. Речь идет о том, чтоб принять специальное постановление, которым Верховная рада обратилась бы к Конгрессу США по предоставлению Украине статуса основного союзника США вне НАТО. То есть не в НАТО, а вне НАТО. Таким образом было бы зафиксировано на уровне украинского парламента согласие с тем, что Украина не вступает в НАТО», – возмутился экс-депутат.

«Это решение ведет в пропасть, оно для Украины очень опасно. В данном случае намного важнее теперь разобраться, каким образом эта диверсия против национальных интересов Украины была реализована в стенах парламента, и кто руководил Гончаренко в условиях такой нестабильной политической ситуации в Украине и на периметре наших границ. Не были ли это специальные агенты, например, Главного разведывательного управления России, которые могут входить в его окружение, или ФСБ России, или Службы внешней разведки. И таким образом мы были за один шаг до пропасти», – заявил Лещенко.