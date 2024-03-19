Лева Би-2: «Называл Тихановскую президентом по приколу»

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 10:18
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Иноагенты, Россия


Запрещенная в России рок-группа «Би-2» пообещала самопровозгласившей себя «президентом Белоруссии» Светлане Тихановской сыграть концерт в Минске.

Об этом в эфире польского телеканала «Белсат» заявил один из лидеров группы, признанный в России иноагентом Егор Бортник (Лева Би-2), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запрещенная в России рок-группа «Би-2» пообещала самопровозгласившей себя «президентом Белоруссии» Светлане Тихановской сыграть концерт...

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Он вспомнил, как после концерта в Вильнюсе к ним в гримерку, по кадрам более похожую на раздевалку спортзала, зашла Тихановская.

«Случился такой факт, что она пришла на наш концерт. Мы были очень довольны, она зашла в нашу гримерку и мне было прям по приколу ее называть «госпожа президент». Я просто знаком еще с Майей Санду, мне просто нравится. Я вообще считаю, что идеальная форма правления – это матриархат. Понятно, что нужна подготовка, но сейчас время наступает такое, когда эмпатия имеет большое очень значение.

Конечно, женщины в этом плане более эмпатичны. Мы говорили о разных вещах – просто эмоциональные и просто выражали друг другу какое-то почтение. Мы даже поделились планами, что когда она вернется в качестве полноправного уже президента, мы договорились, что сделаем большой концерт», – заявил Бортник.

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