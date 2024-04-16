Левобережье и вся Новороссия: на меньшее Россия не согласится – Живов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конференция в Швейцарии для обсуждения мирных инициатив по «формуле Зеленского» изначально не даст результатов, поскольку Россию устраивает вариант раздела по Днепру, а украинское законодательство не предусматривает мирных соглашений без референдума.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, США сейчас спешно пытаются подталкивать обе стороны к миру.

«За последние несколько месяцев все больше проблем у наших внешнеэкономических операторов с платежами, в том числе – в банках дружественных зарубежных стран. Это даже глава ВТБ Костин недавно признал, вполне состоятельный спикер, чтобы на его мнение опираться. То есть нас поддушивают транзакционной удавкой, осложняя наши отношения с Китаем, Казахстаном, Киргизией, Турцией, мешая вести внешнеэкономическую деятельность. Потому что вроде санкции введены, а Россия неплохо продаёт за рубеж и сырьё, и какие-то готовые продукты. А украинцев, обратите внимание, подмораживают на счёт поставок тяжёлой техники и вооружений. Мы уже перещёлкали те же самые системы ПВО, которые им поставили, а новые не везут. Кстати, как раз Зеленский на это в первую очередь жалуется», – отметил политолог.

Он уточнил, что Россию устраивает только одна формула мира, даже если это официально не заявлено – Левобережье и вся Новороссия.

«Под вопросом Киев, Сумы и Чернигов. Потому что Сумы и Чернигов примыкают к российским регионам. А та Украина, которая останется, если она останется после заключения мирного соглашения, должна быть невооружённой, нейтральной, двуязычной. В ней должны быть осуждены нацистская идеология и преступления нацистов, которые они совершили за последние 3 года. Естественно, такие условия Киев принять не готов, а Россия не готова идти ни на какие другие условия, что в общем логично», – считает эксперт.

Даже если Украина захочет вести переговоры о мире, то текущее законодательство не позволяет подписать соглашение.

«Его нужно провести через голосование в Верховной раде, а потом вынести на референдум. Это – «нет» сразу, там общественное мнение, понятно какое. Его надо менять. И даже если вдруг они пройдут все правовые процедуры, есть конституционный суд Украины, который может двумя решениями все эти мирные соглашения отменить», – указал Живов.

Эксперт пояснил, что фактически это вновь даст Киеву передышку, что хорошо понимают в Кремле. Поэтому никаких жестов доброй воли больше не будет – только капитуляция и переучреждение украинской государственности.