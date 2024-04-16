Левобережье и вся Новороссия: на меньшее Россия не согласится – Живов

Любовь Смирнова.  
16.04.2024 19:25
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 986
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конференция в Швейцарии для обсуждения мирных инициатив по «формуле Зеленского» изначально не даст результатов, поскольку Россию устраивает вариант раздела по Днепру, а украинское законодательство не предусматривает мирных соглашений без референдума.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конференция в Швейцарии для обсуждения мирных инициатив по «формуле Зеленского» изначально не даст результатов,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По его словам, США сейчас спешно пытаются подталкивать обе стороны к миру.

«За последние несколько месяцев все больше проблем у наших внешнеэкономических операторов с платежами, в том числе – в банках дружественных зарубежных стран. Это даже глава ВТБ Костин недавно признал, вполне состоятельный спикер, чтобы на его мнение опираться. То есть нас поддушивают транзакционной удавкой, осложняя наши отношения с Китаем, Казахстаном, Киргизией, Турцией, мешая вести внешнеэкономическую деятельность. Потому что вроде санкции введены, а Россия неплохо продаёт за рубеж и сырьё, и какие-то готовые продукты.

А украинцев, обратите внимание, подмораживают на счёт поставок тяжёлой техники и вооружений. Мы уже перещёлкали те же самые системы ПВО, которые им поставили, а новые не везут. Кстати, как раз Зеленский на это в первую очередь жалуется», – отметил политолог.

Он уточнил, что Россию устраивает только одна формула мира, даже если это официально не заявлено – Левобережье и вся Новороссия.

«Под вопросом Киев, Сумы и Чернигов. Потому что Сумы и Чернигов примыкают к российским регионам. А та Украина, которая останется, если она останется после заключения мирного соглашения, должна быть невооружённой, нейтральной, двуязычной. В ней должны быть осуждены нацистская идеология и преступления нацистов, которые они совершили за последние 3 года. Естественно, такие условия Киев принять не готов, а Россия не готова идти ни на какие другие условия, что в общем логично», – считает эксперт.

Даже если Украина захочет вести переговоры о мире, то текущее законодательство не позволяет подписать соглашение.

«Его нужно провести через голосование в Верховной раде, а потом вынести на референдум. Это – «нет» сразу, там общественное мнение, понятно какое. Его надо менять. И даже если вдруг они пройдут все правовые процедуры, есть конституционный суд Украины, который может двумя решениями все эти мирные соглашения отменить», – указал Живов.

Эксперт пояснил, что фактически это вновь даст Киеву передышку, что хорошо понимают в Кремле. Поэтому никаких жестов доброй воли больше не будет –  только капитуляция и переучреждение украинской государственности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть