23.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Левые на выборах мэра будут освобождать Москву от «Собянинского ига»

Левые силы на выборах мэра Москвы будут бороться против нынешнего градоначальника Сергея Собянина, поскольку, обладая огромным бюджетом, нынешнее руководство столицы действует неэффективно и, зачастую, проворачивает коррупционные схемы.

Об этом российский оппозиционер Сергей Удальцов заявил в ходе конференции в Москве, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начинается очень важный и ответственный этап нашей борьбы за свободную, справедливую и комфортную Москву. Начинается выборная кампания. В сентябре 9 числа мы будем выбирать нового мэра…

Как ни парадоксально, но многие теперь вспоминают времена Лужкова со слезами умиления на глазах. Надо сказать прямо: при Собянине те проблемы, которые существовали, не были решены, а только усугубились.

Город по-прежнему находится в интересах крупного бизнеса, власть действует в интересах крупных строительных компаний, в интересах своих друзей, но не в интересах простого москвича. Неконтролируемая бесконечная застройка превращает Москву в адское место, в каменные джунгли, в тот город, из которого хочется бежать.

Если так будет продолжаться, и если мы этому не положим конец, то скоро в Москве просто будет нечем дышать.

Сюда они концентрируют всё новые миллионы граждан, стягивая их с окраин России. Это вообще вредительская политика, антироссийская, она может привести только к развалу страны и ни к чему больше», – заявил Удальцов.

«Собянин и его команда оторваны от народа, и потому мы не можем донести свои чаяния и желания, мы должны постоянно протестовать, митинговать и оббивать их пороги. Сколько можно? Именно потому, что нет никакого контроля, они вбухивают миллиарды в это бесконечное благоустройство.

Они три раза перекладывали нормальный асфальт. Как это называется? Это называется просто-напросто «распил бюджета» и вредительство. И так происходит повсеместно.

Эта бесконечная плитка… Мы ещё в 2011 году требовали с них отчета, для чего эта плитка кладется, нас тогда убеждали, что она на 50 лет. За эти годы ее уже несколько раз перекладывали. Вот – сущность всей их политики. Извлекать прибыль из нашего города, наших дворов, земли и из нас с вами. Пора этому уже положить конец.

Грядущие выборы мы должны превратить в реальную кампанию борьбы за освобождение от этого ига, по-другому это не назвать, от Собянинского ига, от ига бандитов, воров и жуликов», – сказал Удальцов.