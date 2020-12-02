Либерал Гозман обещает Украине скорый государственный переворот в России

02.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Итогом пандемии коронавируса в России станет «дворцовый переворот» – свержение Владимира Путина.

Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил российский либерал Леонид Гозман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Владимира Владимировича рейтинг постоянно падает, это видно… Это означает повышение вероятности одного очень важного события – дворцового переворота. Раньше мне казалось, что дворцовый переворот невозможен – слишком он их хорошо всех держит в руках, всю свою компанию. А теперь я думаю, что дворцовый переворот возможен, на самом деле. И в этом смысле это будет политическим последствием пандемии», – заявил либерал.

Ранее Гозман заявлял, что после прихода к власти либералов Россия должна быть расчленена – он анонсировал возможный выход из состава РФ республик Северного Кавказа или Урала. Оставшиеся территории Гозман предлагал включить в состав ЕС и НАТО.