Либералы анонсировали расчленение России и НАТО в Москве

21.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Либералы еще до захвата власти в России должны договориться о том, чтобы не чинить препятствий для возможного выхода из состава РФ республик Северного Кавказа или Урала.

Об этом в ходе т.н. «Форума свободной России» заявил либерал Леонид Гозман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это государство (Россию – прим. ред.) нужно строить заново, а не ремонтировать. Это та задача, которая перед нами встанет, надеюсь, достаточно скоро. Надеюсь, доживём.

Понятно, чего в ней не будет – Путина, пыток, безумной коррупции, не будет фальсификации выборов, и так далее. Все с этим согласны. Но есть некоторые развилки, по которым нет согласия и в нашей среде, и это надо обсудить до того, как всё рухнет, и откроется окно возможностей для новых действий.

Русский язык как государственный, мне кажется, абсолютно нормальная вещь. А вот предоставлять какие-то специальные права русской культуре, или любой другой – этого делать не надо. Религиозные проблемы, национальные, этнические – это дело самих граждан», – сказал он.

После чего Леонид Гозман подчеркнул, что Москва должна позволить регионам свободно выходить из состава России, а также призвал прописать в Конституции стремление к членству в ЕС и НАТО.

«Вторая развилка – это федерализм. В нашей среде есть понимание, что унитарное государство не годится, что нужно государство федеративное. Естественно. Но как далеко мы зайти в этой федеративности? Мы готовы зайти на ассиметричную федерацию? Мы готовы, чтобы у нас, в составе РФ, было, например, какое-нибудь ханство, или нет? Мы готовы согласиться на то, чтобы у нас на какой-то территории РФ действовал шариат? И так далее.

То, что при пертурбациях, которые нас ждут, весьма вероятен отход некоторых территорий от РФ, это общеизвестно. Понятно, что отход Северного Кавказа выглядит очень вероятно, а формирование Уральской республики менее вероятно, но всё это возможно.

Что прописать в Конституции? Мне кажется, что мы не должны следовать за параноидальным стремлениям нынешних властей удерживать территорию. Мы должны прописать механизмы выхода, хотя и с решением сотен проблем, которые при этом возникают.

Дальше, у нас есть согласие, что нужно реализовывать европейский институт. Но мы должны при этом стремиться к формальному членству в ЕС, НАТО? Мне кажется, что да. Я бы это прописал», – добавил либерал.