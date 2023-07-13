Либерал Каспаров записал в военные преступники всех обеспечивающих экономику россиян

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Военными преступниками являются те россияне, которые участвуют в экономической деятельности в стране и поддерживают ее жизнеспособность.

Об этом в эфире видеоблога «Форум свободной России» заявил беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каспаров выразил надежду на то, что «распад России» будет небольшим и основные части смогут взаимодействовать между собой.

«Мы, в принципе, идем к гигантской катастрофе, итогом которой станет, с большой долей вероятности, какой-то распад России. Надеюсь, он будет не космическим, надеюсь, большинство территорий сохранится и найдут какой-то алгоритм взаимодействия. Но совершенно очевидно, что помимо территориальных проблем, возникнут проблемы еще морально-этического и политического характера. Политического – это формирование новой реальности, как это будет выглядеть все, а морально-этического, потому что все граждане России будут ассоциироваться с геноцидной войной, преступной войной, которую развязал путинский режим. Это тот же вопрос, который вызывает бурную реакцию в интернете, коллективной вины. На самом деле я говорю про коллективную ответственность», – сказал либерал.

Он добавил, что четко разделяет коллективную ответственность и вину.

«Понятно, что те, кто ведут боевые действия, они являются прямыми пособниками. Может быть, не военными преступниками, но тут уже надо разбираться, но теми, кто выполняет преступные приказы и несет ответственность за разрушения. Но в этой войне также участвуют и миллионы наших сограждан, которые производят все для войны. Ведь, российская экономика не рухнула, она функционирует, работают финансовые структуры, значит, кто-то поддерживает это все. На скамье подсудимых в Нюрнберге сидели люди, которые занимались финансами и разного рода индустриальными проектами – на самом деле, это не только те, кто отдавал приказы об уничтожении людей и вел боевые действия. Поэтому надо понимать, что те, кто сегодня поддерживает на плаву путинскую экономику, они тоже являются военными преступниками», – заявил Каспаров.