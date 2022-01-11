Либерал Троицкий проиграл спор по Лукашенко и побреется налысо. Винит Путина

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Сбежавший в Таллинн музыкальный критик либерал Артемий Троицкий вынужден обриться налысо. Он опрометчиво еще весной дал обещание сделать это, если президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит свой пост в 2021 году. Отвертеться от выполнения обещанного Троицкому не дали подписчики, которые стали напоминать об этом перед Новым годом.

Однако в эфире прибалтийского youtube-канала «И грянул Грэм» музыкальный критик предстал сегодня еще с волосами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обещания свои выполняю и поэтому обязательно постригусь наголо. Произойдет это в ближайшее время. Это совершенно не задумывалось мною в качестве какой-то пиар-кампании, какого-то трюка. Я об этом вообще забыл. Но народ оказался злопамятен. Придется мне распрощаться со своими седыми причесонами, что делать. Волос мне, на самом деле, не жалко. Совершенно я спокойно к этому отношусь. А что касается страны Белоруссии, то, что там происходит, – стопроцентный сертифицированный фашизм. Это позор для всей Европы и, прежде всего, для России, потому что, если бы не Путин и Кремль, эта диктатура бы не продержалась», – сказал Троицкий.

Он продолжает предрекать уход Лукашенко, но ставить на это свои волосы больше не решается.

«Я все равно в стратегическом отношении настроен оптимистически в отношении Белоруссии, в отличие от России. Я думаю, что, если не месяцы, то уж годы Лукашенко точно сочтены. Не стану снова рисковать своей шевелюрой, но скажу, что очень скоро его вынесут ногами вперед», – сказал Троицкий.