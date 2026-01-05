Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский не может согласиться на уступки России, потому что находится под давлением «общественного мнения», которое олицетворяет запрещенное в РФ формирование неонацистов «Азов».

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы мне задали вопрос, какое общественное мнение. 15 тысяч ветеранов «Азова» с автоматами», – сказал Венедиктов.

Он напомнил, что в 2019 году еще легитимный Зеленский также под давлением экстремистов отказался выполнять Минские соглашения о мире на Донбассе.