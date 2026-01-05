Либерал: Зеленского держат в страхе 15 тысяч нацистов с автоматами
Диктатор Зеленский не может согласиться на уступки России, потому что находится под давлением «общественного мнения», которое олицетворяет запрещенное в РФ формирование неонацистов «Азов».
Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы мне задали вопрос, какое общественное мнение. 15 тысяч ветеранов «Азова» с автоматами», – сказал Венедиктов.
Он напомнил, что в 2019 году еще легитимный Зеленский также под давлением экстремистов отказался выполнять Минские соглашения о мире на Донбассе.
«Общественное мнение – это не голосование. Это то, что сорвало декабрь 2019-го, когда 10 тыс человек вышли на Майдан. Общественное мнение можно измерять улицей или выборами. Выборов не было, была улица. Это люди – не купленные, а фанатично уверенные в том, что нужно продолжать биться за границы 1991 года и освобождать Крым. И, если Зеленский посмеет что-то подписать, – он предатель», – сказал Венедиктов.
