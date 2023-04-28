Либерала, перешедшего в патриотической лагерь, гонят из Донбасса за фото с Бандерой

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Московский журналист Антон Красовский жалуется, что в Донбассе не желают видеть его репортажи из Донецка.

Об этом он, передает корреспондент «ПолитНавигатора», написал в своем телеграм-канале.

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Красовский опубликовал скрин сообщения от одного из жителей региона, который потребовал от журналиста покинуть Донецк:

«Уезжай из ДНР, пока тебя не «уехали». НМ на тебя уже косо поглядывает и спрашивает, что он тут вообще забыл. Даже окопы тебе нельзя давать копать – лопату потом сжигать придется. Не позорь Z движение, езжай обратно в свою Москву к таким же, как ты, гламурным п… кам и не пытайся казаться тем, кем ты не являешься.

«Такое по 10 раз в день», – признает Красовский.

Позже он написал, что готов покинуть ДНР.

«Я люблю Донбасс. Я был здесь, чаще других. Но, если вы, ребят, стесняйтесь тут меня видеть, то ок. Побеждайте! Я восхвалю каждую вашу победу!», – написал Красовский.

К нему обратился донецкий военкор и музыкант Аким Апачев, напомнив о скандальных поступках Красовского в прошлом.

«Антон Вячеславович, просто надо смириться с тем фактом, что в Донбассе судят по поступкам, а не по количеству эфиров. И тут вопрос не в вашей политической или иной ориентации. Давайте признаемся, что вы просто очень противоречивая фигура. Ваше фото с Ксенией Анатольевной, Карасем и Бандерой никуда не исчезло, как и ваше посещение майдана. И я сейчас не пытаюсь вам досадить своим постом, я просто объясняю, что происходит «на земле». Ну не очень вас любят и ценят в наших краях, и помогать не будут. Ну очевидно же это. Работайте вопреки, как Донбасс 8 лет кряду», – подчеркнул Апасов в своем паблике.

Напомним, что Апачев имеет в виду поездку Красовского вместе с либеральной журналисткой Ксений Собчак в Киев, где они по гуляли в сопровождении неонациста Евгения Карася.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Красовский стал фигурантом громкого скандала, случившегося во время беседы с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что в детстве на Западной Украине дети говорили о том, что Украина «оккупирована москалями».

«А прям топить таких надо было, прям, где «плыне кача». Прям топить этих детей, топить. Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, а наш метод. Сказал, что «москали оккупировали», бросаешь в реку с бурным течением. Они засрали Карпаты, уничтожили, Карпаты, это отвратительно, у них там есть очень плохие домики, и каждая изба называется смерекова хата. И прям в эту смерекову хату забивать и жечь», – сказал Красовский Лукьяненко.

После этого эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил, что Красовский совершил «информационную диверсию».

«Лучшего подарка киевскому режиму не придумать. Там просто информационное цунами – русские идут убивать наших детей, фашисты у порога, все на бой с детоубийцами. И дополняются призывы роликом с самодовольно и омерзительно хихикающим Красовским», – возмутился Шишкин.

В свою очередь глава RT Маргарита Симоньян, где на тот момент работал Красовский, назвала его высказывание «диким и омерзительным» и объявила о прекращении сотрудничества с ним.

Сам Красовский принес публичные извинения:

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите».

Правда, по итогам проверки, которую поручил провести глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, ведомство не нашло состава преступления в словах Красовского.