Либералами «форума свободной России» должен заняться Следком – сенаторы СФ

01.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Экстремистские высказывания российских либералов пора пресекать жёстко и на корню, иначе потом будет поздно.

Об этом говорили в Совете Федерации, комментируя высказывания участников «форума свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, включенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов записной русофоб, «живой мертвец», сбежавший из двух государств, журналист и блогер Аркадий Бабченко призвал уничтожить Москву.

«Самое лучшее, что могло бы произойти с Химкинским лесом – это ковровая бомбардировка авиацией НАТО полосой в 50 километров от самых Химок до Красногорска, чтобы там только воронка осталась. На мой взгляд, это лучшее, что могло бы быть с этим национальным заповедником», – сказал Бабченко. «Я думал, до Капотни надо бомбардировку делать, чтоб всю Москву накрыло, что-то ты мелко берёшь», – поддакнул ему экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, бежавший из России после хищения в особо крупных размерах. «Я думаю, что до Воронежа вообще, на самом деле», – согласился Бабченко.

В свою очередь, находящийся за границей экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков призвал к силовому госперевороту в России.

«Кто виноват – понятно, виновата путинская группировка, которая захватила власть. Виновато общество, которое поменяло свои права и свободы на колбасу, ипотеки и так далее, виноваты политики, которые недооценили опасности возникновения нового ГУЛАГа, виноваты все. Страну мы на какое-то время потеряли. Смена власти в России путём выборов невозможна. Это означает, что тактика и стратегия, выстроенная оппозицией – это тактика на смену власти иным способом. Свержение – не свержение, не обязательно вооружённым путём», – сказал Гудков.

При этом он призвал делать ставку на промывку мозгов либеральной пропагандой силовикам.

«Какая-то часть армии, безусловно, в определённой критической ситуации (это мы видели в 1991 – 1993 гг.) может стать на сторону народа. По этому вопросу надо активно работать, проводить там разъяснительные работы, адресованные конкретно на силовиков.

Даже в ФСБ, даже в МВД сегодняшнем, даже в Росгвардии и СК, несмотря на тотальное засилье отмороженных путинистов, есть люди, которые с этим не согласны», – предложил беглый экс-депутат.

На кровожадные заявления либералов в ходе Расширенного заседания Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета обратил внимание первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Вы же помните, известный провокатор, журналист Аркадий Бабченко, когда нам показывали душераздирающие кадры с Украины, якобы о его покушении, убийстве. Облили его поросячей кровью, извините, а потом оказалось, что это бездарная попытка украинских спецслужб – спровоцировать скандал, якобы Россия была причастна к убийству, показать, как они якобы это предотвращали», – напомнил сенатор.

«А теперь этот, простите, я не могу его назвать словом человек, на форуме «Свободная Россия» хотел бы видеть бомбардировку авиацией НАТО от Химкинского леса до Красногорска, чтобы только воронка осталась. Я думаю, что за такие заявления нужно возбуждать уголовное дело нашему Следственному Комитету», – прокомментировал Джабаров слова Бабченко. «На этом же форуме звучали откровенные призывы к насильственной смене государственного строя в России. Геннадий Гудков, в прошлом действующий сотрудник органов государственной безопасности, он призывал к насильственному свержению государственного строя в России и серьёзно рассуждал, что надо работать с силовиками, проводить среди силовиков работу. То есть, он призывал силовиков к нарушению – государственной измене, то есть, они должны были нарушить присягу, и он надеется, что они перейдут на сторону этих экстремистов, – оценил сенатор выпады другого либерала. – Я думаю, что эти действия должны пресекаться очень жёстко, в том числе в отношении Геннадия Гудкова. В прошлом офицер спецслужб, который предал своих товарищей, тем самым и ещё сейчас стремится вернуться во власть, потому что из Думы он тоже вылетел в своё время».

«Кроме того, возмущает то, что участники форума позволяли себе издевательские высказывания в отношении простых россиян, они насмехались над победой над нацизмом, они осмеивали нашу Великую Победу. Я думаю, что эти вещи нужно пресекать очень жёстко, и время, чтобы вести с этими людьми увещевания и уговоры, прошло. Любые проявления экстремизма должны пресекаться на корню, иначе потом будет поздно», – призвал Владимир Джабаров.