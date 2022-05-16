Либералка Собчак жалуется, что Би-2 не удалось нагнуть русских

16.05.2022  21:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Культура, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Австрало-белорусская группа Би-2, которая срывала собственные концерты «по идеологическим соображениям», осталась без гастролей в России.

Об этом в своём телеграм-канале написала российская либералка Ксения Собчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Австрало-белорусская группа Би-2, которая срывала собственные концерты «по идеологическим соображениям», осталась без гастролей в...

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Она сообщила, что Би-2 активно «прогибают, они не прогибаются».

«Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет. Лева и Шура от такого компромисса отказываются», – пишет Собчак.

По её словам, в итоге отменились концерты в Казани, Уфе и Пензе.

«В Питере и Астрахани планируются, но вряд ли им дадут выступить», – жалуется либералка.

Отметим, что многие рокеры плотно спеслись с бандеровской тусовкой и выступают с антироссийскими выпадами. Бежавший в 2014 году либерал, бывший политтехнолог Медведчука, иноагент Марат Гельман похвастался на своей странице в соцсети фотографией в обществе музыканта Бориса Гребенщикова. Они встретились в Израиле, куда прибыли на так называемый форум свободной культуры «СловоНово», который проходит в Тель-Авиве.

«Героизм украинцев положил начало концу Путина, но завершить его должен лавинообразный переход русского общества в стан решительных  путинских противников… Пока идёт война, мир в праве сказать Нет не только русским политикам, русским деньгам, но и русской культуре… Каждый русский, желающий поражения Путину в этой войне – наш союзник»», – комментировал либерал спецоперацию на Украине.

При этом, когда у Гельмана спрашивали, какого государства он иноагент, тот с гордостью отвечал – «украинского».

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