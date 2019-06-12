Либеральные СМИ спешат закошмарить путинский электорат до выборов 2024

12.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Либеральные российские СМИ раскачивают обстановку в России, чтобы к 2024 году создать ситуацию, при которой условное путинское большинство дезориентируется и деморализуется на фоне агрессивного прозападного меньшинства.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас ситуация, при которой сам по себе условный правящий класс, разбитый на всякие конкурирующие группы, раньше это называлось «башнями Кремля», погряз в бесконечных внутренних интригах, это первое.

И второе, погряз в выдуманной политике, которая в основном базируется в электронных СМИ, телеграм-каналах и прочее, прочее. Там есть менее серьёзные интриганы, более серьёзные, а есть те, которые ведут очень серьёзную игру, в том числе на интересы внешних партнёров.

И я её для себя расценивают так: к 2024 году им необходимо создать ситуацию, при которой условное путинское большинство, при всех существующих к Путину вопросах, обнуляется, оно дезориентируется, деморализуется, размывается, а меньшинство, типа тех, кто сейчас булькает в сети (по поводу либерального журналиста Ивана Голунова – ред.) и прочее, и прочее, наоборот – накачивается таким весом, которого у них нет.

Таким образом к моменту транзита власти создаётся ситуация для прохождения такого кандидата, который будет больше ориентироваться на это меньшинство, чем на большинство, и будет более подвержен внешнему влиянию, чем нынешний президент.

Может быть, я, конечно, загибаю, может, это такая конспирология, но я давно уже вижу такую игру. Потому что я смотрю, раз за разом продвигаются такие меры, которые снижают рейтинг Путина, вносят сумятицу и недоверие в большинство, а большинством вообще никто не интересуется, как будто его нету. То есть, если вы, там, не ведёте телеграм-канал, то вас вообще не существует», – рассказал Михеев.