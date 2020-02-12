Либеральные узурпаторы подняли флаг НАТО над Скопье

12.02.2020, Скопье, Алексей Топоров

Вступление Северной Македонии в Североатлантический альянс еще не одобрено всеми его членами, но руководство страны уже поспешило поднять флаг этой организации рядом с государственным.

Об этом сообщила северомакедонская пресса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ждали этого почти 30 лет, но это окупилось, – прокомментировал ратификацию парламентом Северной Македонии протокола о вступлении в НАТО президент страны Стево Пендаровски. – Давайте будем удачливы!».

За вступление страны в Североатлантический альянс проголосовало большинство северомакедонских депутатов, что не удивительно, поскольку в Собрании доминирует узурпировавшая власть в стране коалция прозападных социал-демократов и этнических албанских партий. Ранее резко выступавшая против политики парламентского большинства старейшая консервативная партия ВМРО-ДПМНЕ в этот раз не стала противиться воле большинства, большая часть этой фракции также проголосовала за протокол.

ратификация протокола о вступлении в НАТО

«Всего за 2,5 года, будучи парламентским большинством и правительством, мы показали, что можем решить открытый вопрос, который тянулся десятилетия, но при этом твердо поставить страну на путь к ЕС и НАТО, – прокомментировал ситуацию представитель парламентской фракции правящей партии Социал-демократический союз Македонии Хари Локвенец. – Членство в НАТО приносит не только стабильность и безопасность. Это также приносит больше иностранных инвестиций, доступ к новым рынкам, новые рабочие места и больше денег гражданам».

При этом Локвенец не упустил возможности уколоть оппонентов из ВМРО ДПМНЕ, заявив, что их лидер Християн Мискоски до последнего «пытался заблокировать интеграцию в НАТО, интеграцию в будущее», а потому останется в истории, как «тормоз» прогрессивных процессов.

Подписание протокола произошло в торжественной обстановке, при участии президента страны Стево Пендаровски, на которое пригнали студентов-политологов из юридического факультета столичного вуза «Юстиниан I».

поднятие флага НАТО перед Собранием Северной Македонии

Нынешнее парламентское большинство пришло к власти в Северной Македонии при помощи своего «майдана», который начался в стране в 2015 году и были поддержан ЕС, США и Джорджем Соросом. Сами протесты «совпали» с намерением правящей просербской и пророссийской ВМРО-ДПМНЕ присоединиться к проекту «Турецкий поток», а также ее принципиальным нежеланием присоединяться к антироссийским санкциям.

И несмотря на то, что социал-демократы выступали с непопулярными среди большинства населения, тогда еще Македонии, лозунгами о переименовании государства и придании государственного статуса албанскому языку и исключительных прав самоуправления албанскому меньшинству, им удалось постепенно взять власть.

Поначалу им удалось, используя политический скандал, снести правительство консерваторов, потом вместе с албанскими партиями составить большинство в парламенте, далее, вопреки президентскому вето, сформировать правительство, а затем поставить спикером парламента лидера албанских боевиков, воевавшим против армии страны в 2001 году – Талата Джафери.

Придя к власти, социал-демократы во главе со своим лидером Зораном Заевом начали политические репрессии против оппонентов по обвинениям в коррупции, злоупотреблении полномочиями, террористической и антигосударственной деятельности.

Многие из них отправились за решетку, а экс-премьер Никола Груевский бежал за границу. У ВМРО-ДПМНЕ отобрали партийные здания в столичном Скопье.

После этого Заев объявил референдум о переименовании страны, на который граждане отозвались многотысячными митингами и шествиями «За единую Македонию». Однако мирные протесты попросту игнорировались новыми властями. И, несмотря на то, что референдум 18 сентября 2018 года провалился – в нем приняли участие около 37% граждан страны – переименование Македонии в Северную Македонию состоялось по итогам Преспанского соглашения между Заевым и его греческим коллегой Алексисом Ципрасом.

После того, как Франция в октябре прошлого года временно заблокировала присоединение Северной Македонии в ЕС, Зоран Заев объявил о своей отставке и досрочных парламентских выборах.

Стоит отметить, что и присоединение этой страны к НАТО не поддерживается Испанией, что может стать препятствием для ее вступления в Альянс.

Ранее стало известно, что разведывательные центры НАТО, созданные в Сараево, Подгорице и Тиране, а также в Белграде и Баня-Луке, ведут подрывную работу против Сербии.