Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока Зеленский хамит и ссорится с Дональдом Трампом, российская дипломатия пытается задобрить американского лидера незначительными, но показательными «жестами доброй воли».

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я не знаю результатов визита Уиткоффа в Питер 21 октября. Никто не знает. Ну вот Ушаков нам сказал, что обсудили взаимно интересные темы. Вот и всё. Ну а в качестве широкого жеста доброй воли, отпустили вот этого несчастного американца, 74 года ему на самом деле [осужденного за наёмничество гражданина США Стивена Хаббарда]. Ну какой в таком возрасте из него военнослужащий ВСУ, вот его и отпустили», – сказал Ширяев.