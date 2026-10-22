Либеральный эксперт: Путин и Зеленский – небо и земля
Пока Зеленский хамит и ссорится с Дональдом Трампом, российская дипломатия пытается задобрить американского лидера незначительными, но показательными «жестами доброй воли».
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не знаю результатов визита Уиткоффа в Питер 21 октября. Никто не знает. Ну вот Ушаков нам сказал, что обсудили взаимно интересные темы. Вот и всё.
Ну а в качестве широкого жеста доброй воли, отпустили вот этого несчастного американца, 74 года ему на самом деле [осужденного за наёмничество гражданина США Стивена Хаббарда]. Ну какой в таком возрасте из него военнослужащий ВСУ, вот его и отпустили», – сказал Ширяев.
«Но я могу только обратить ваше внимание на разницу в стилистике взаимоотношений. Путин, вот будем прямо лично про него говорить, он ведёт эти переговоры сам, всячески подчёркивает своё уважение, и так далее, такие соответствующие речи ведёт.
«Идёт навстречу». Вот сказал, что сегодня танкер с дизелем отходит в Америку. А вот вам наш заключённый, возьмите его. Не надо ничего в ответ, мы не требуем никаких ответных шагов с вашей стороны. Это наш вот прямо подарок вам, вот это всё.
И как ведёт свою Зеленский заочную перепалку с Трампом. Небо и земля. На самом деле, я считаю, что у Зеленского очень-очень серьёзные вообще проблемы с пониманием вот как делается международная политика в XXI веке», – добавил он.
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