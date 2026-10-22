Либеральный эксперт: Путин и Зеленский – небо и земля

Максим Столяров.  
22.10.2026 23:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 301
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Пока Зеленский хамит и ссорится с Дональдом Трампом, российская дипломатия пытается задобрить американского лидера незначительными, но показательными «жестами доброй воли».

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Зеленский хамит и ссорится с Дональдом Трампом, российская дипломатия пытается задобрить американского лидера...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я не знаю результатов визита Уиткоффа в Питер 21 октября. Никто не знает. Ну вот Ушаков нам сказал, что обсудили взаимно интересные темы. Вот и всё.

Ну а в качестве широкого жеста доброй воли, отпустили вот этого несчастного американца, 74 года ему на самом деле [осужденного за наёмничество гражданина США Стивена Хаббарда]. Ну какой в таком возрасте из него военнослужащий ВСУ, вот его и отпустили», – сказал Ширяев.

«Но я могу только обратить ваше внимание на разницу в стилистике взаимоотношений. Путин, вот будем прямо лично про него говорить, он ведёт эти переговоры сам, всячески подчёркивает своё уважение, и так далее, такие соответствующие речи ведёт.

«Идёт навстречу». Вот сказал, что сегодня танкер с дизелем отходит в Америку. А вот вам наш заключённый, возьмите его. Не надо ничего в ответ, мы не требуем никаких ответных шагов с вашей стороны. Это наш вот прямо подарок вам, вот это всё.

И как ведёт свою Зеленский заочную перепалку с Трампом. Небо и земля. На самом деле, я считаю, что у Зеленского очень-очень серьёзные вообще проблемы с пониманием вот как делается международная политика в XXI веке», – добавил он.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Либеральный эксперт: Путин и Зеленский – небо и земля

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора