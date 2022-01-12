МИД РФ объяснил Западу, как предотвратить «угрозу вторжения России на Украину»

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Новости Украины

Страны Запада должны заставить Киев выполнить Минские соглашения, чтобы добиться прекращения войны в Донбассе, а также избавиться от «угрозы со стороны России».

Об этом в ходе брифинга по итогам встречи с представителями НАТО заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деэскалация на Украине возможна. Прежде всего, необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права в результате принятия резолюции Совета безопасности ООН. Будут Минские соглашения выполнены – не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности», – сказал он.

Александр Грушко подчеркнул, что для этого НАТО должна прекратить поставки оружия на Украину, а также вывести из «незалежной» всех своих инструкторов и солдат.

«Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружения, отозвать всех инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат. Что и предусмотрено соответствующими положениями Минских договорённостей», – подчеркнул дипломат.

Однако он отметил, что в последнее время представители НАТО даже не говорят о необходимости выполнения «Минска» – это является частью плана Запада по «сдерживанию» России.

«И у нас вызывает глубочайшее сожаление тот факт, что из натовского лексикона напрочь исчезла необходимость выполнения Минских соглашений в качестве ключевого элемента региональной стабильности. Мы понимаем, почему в НАТО не любят их вспоминать – потому что вся задача состоит в том, чтобы позиционировать Россию в качестве стороны конфликта. Это тоже часть политики, которая направлена на сдерживание России. Для сдерживания России необходима её демонизация и приписывание ей каких-то враждебных планов по отношению к соседям. Ещё раз подчеркну, что другого пути оздоровления ситуации на Украине и вокруг неё, кроме выполнения Минских соглашений, не существует. Мы будем продолжать твёрдо добиваться от всех наших партнёров следовать этим международным договорённостям, которые имеют силу международно-правовых обязательств», – резюмировал Грушко.