11.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Москва, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
Просмотров:

Либеральный скандалист устроил фейковое самоубийство на Красной площади

Павел Крисевич, презентующий себя как «художник-акционист», симулировал сегодня самоубийство на Красной площади. Он дважды...

Павел Крисевич, презентующий себя как «художник-акционист», симулировал сегодня самоубийство на Красной площади.

Он дважды выстрелил холостыми в воздух, а затем себе в голову, получил ожог лица, после чего был доставлен в отделение полиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Акция» называлась «контрольный выстрел». «Художник» пояснил, что она символизирует «контрольный выстрел государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах».

«Надо бы эту «креативную особь» изолировать. Надолго.
Чтобы детей не пугал», – прокомментировал инцидент политолог Алексей Чеснаков.


Крисевич известен своими перформансами в поддержку российских экстремистов. Так, во время вынесения приговора фигурантам по делу «Сети» летом этого года он приковал себя наручниками возле здания суда и стал разбрасывать горящие файеры, по делу о секте «Новое величие» Крисевич надел форму правоохранителей и вскрыл горло манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью, а в знак поддержки белорусских майданщиков «повесился» на Троицком мосту в Санкт-Петербурге.

Прошлой осенью Крисевич подвесил себя на распятии, изображая Иисуса Христа, и зажег костер, бросая в него «тома уголовных дел» в поддержку «политзаключенных». За это он был исключен из Российского университета дружбы народов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть