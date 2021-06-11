Либеральный скандалист устроил фейковое самоубийство на Красной площади

11.06.2021, Москва, Елена Острякова

Павел Крисевич, презентующий себя как «художник-акционист», симулировал сегодня самоубийство на Красной площади.

Он дважды выстрелил холостыми в воздух, а затем себе в голову, получил ожог лица, после чего был доставлен в отделение полиции.

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«Акция» называлась «контрольный выстрел». «Художник» пояснил, что она символизирует «контрольный выстрел государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах».

«Надо бы эту «креативную особь» изолировать. Надолго.

Чтобы детей не пугал», – прокомментировал инцидент политолог Алексей Чеснаков.

Крисевич известен своими перформансами в поддержку российских экстремистов. Так, во время вынесения приговора фигурантам по делу «Сети» летом этого года он приковал себя наручниками возле здания суда и стал разбрасывать горящие файеры, по делу о секте «Новое величие» Крисевич надел форму правоохранителей и вскрыл горло манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью, а в знак поддержки белорусских майданщиков «повесился» на Троицком мосту в Санкт-Петербурге.

Прошлой осенью Крисевич подвесил себя на распятии, изображая Иисуса Христа, и зажег костер, бросая в него «тома уголовных дел» в поддержку «политзаключенных». За это он был исключен из Российского университета дружбы народов.