Либералы анонсировали открытие российской версии «Миротворца»

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

В 2019 году состоится открытие интернет-проекта «База», куда будут помещаться досье всех неугодных либералам российских государственных и общественных деятелей.

Об этом в ходе VI «Форума Свободной России» рассказал Марк Фейгин –лишенный лицензии адвокат и экс-защитник украинской военной преступницы Надежды Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект «База» – это производная от «Списка Путина». Потому что «Список Путина» – это документ, который включает, в основном, лиц, которых все знают, и не надо сильно пытаться доказывать их вовлеченность в действия против России: узурпация власти, нарушение прав человека, преследование оппозиции, коррупция, выгодоприобретение от своего положения и так далее.

Проект «База» – более широкий. Конечно, все из «Списка Путина» окажутся в проекте «База», но там будут еще и те, кто без имен – лица из числа силовиков, коррупционеров, пропагандистов, особенно из российских регионов, потому что потребность высока наказывать еще и тех, кто в Центре «Э», ФСБ, судей или прокуроров, чиновников администраций, которые непосредственно вовлечены в преследование, коррупцию и так далее, но вроде как они за спиной Путина и его окружения. Никто не должен избежать ответственности, хотя бы в таком виде, с репутационной деформацией.

«База» должен стать флагманским проектом, он должен ресурсно объединить все интегральные проекты такого рода. «База» позволит в себе собирать досье о тысячах людей на основании публичных данных. Но к этому проекту мы собираемся подключить наших волонтеров из регионов, которые могли бы дополнительно сообщать информацию», – рассказал он.

По словам Фейгина, проект практически готов и будет открыт в январе будущего года.

«В январе мы уже планируем открытие. Программисты дорабатывают платформу и логотип, программный код уже написан, разработан интерфейс. Нам важно запустить саму программную часть, а потом уже мы все объявим, все увидят, как это выглядит, и начнем достаточно интенсивно заполнять эти досье в алфавитном порядке», – добавил бывший адвокат.

Отметим, что идея такого проекта похожа на скандальную украинскую базу данных «Миротворец», где размещаются личные данные всех неугодных националистическому режиму в Киеве – причастных к деятельности республик Донбасса, российского Крыма и других «преступников».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о поездке Марка Фейгина в США для согласования «Списка Путина».