Либералы готовят ликвидацию группы Путина – Хазин

21.12.2018, Москва, Игорь Петров

Либеральная группировка в российской власти попытается ликвидировать патриотическую группировку устроив саботаж и хозяйственный коллапс.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня очевидно, что финансовая политика финансово-экономической либеральной группы и Центрального банка имеет своей целью не развитие России, не экономический рост, а сохранение либеральной группы у власти, для чего необходимо ликвидировать группу Путина. Я ожидаю, что нам попытаются в апреле-мае организовать мощнейший хозяйственный коллапс в стиле конца 80-х”, – сказал эксперт.

Он не исключает, что в некоторых российских регионах исчезнет хлеб, вода, электричество “как результат сложных диверсий”.

“Это целенаправленная, грамотная политика, которую условно можно назвать саботажем. Цель – ликвидация условно-патриотической группы в российской власти. Такое согласованное действие со стороны либеральной группы может происходить исключительно в условиях координации. И координатор – за пределами нашей страны», – резюмировал Хазин.

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