Либералы и националисты Черногории объединились против интронизации митрополита

31.08.2021 16:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Либеральная партия Черногории и националистическое движение Crnogorski zbor призвали всех черногорцев 5 сентября выйти на акцию протеста в Цетине.

Западники и либералы призвали своих сторонников выступить против интронизации митрополита Черногорского и Приморского (СПЦ) Иоанникия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Либеральная партия Черногории и националистическое движение Crnogorski zbor заявили, что провели консультации о предстоящей протестной акции в день интронизации главы Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви Иоанникия с «парламентскими и непарламентскими партиями, организациями гражданского общества, гражданскими активистами и интеллектуалами» в столичной Подгорице.

«Темой консультаций была текущая общественно-политическая ситуация в стране и обмен мнениями о текущих и предстоящих событиях, важных для государства и граждан, – заявили либералы и националисты на совместной пресс-конференции. – Особое внимание на встрече было уделено объявленным событиям в Цетинье, то есть интронизации митрополита Сербской православной церкви, запланированной на 5 сентября, а также реакции граждан и демократической общественности на это событие, которую государство предпочитает не замечать».

Представители Либеральной партии и движения Crnogorski zbor сказали, что намерены протестовать «против политики распространения ненависти и отрицания идентичности вместе со всеми не поддерживает клерикальную политику, навязываемую центрами власти в стране и регионе».

«Все граждане имеют право свободно, с достоинством и демократично выражать свой протест против таких явлений в обществе и массово и без страха перед государственными репрессиями принимать участие в заявленных акциях, и что все должны собраться в Цетинье 5 сентября, независимо от того, будут или нет там в этот день выбирать митрополита Сербской православной церкви», – заявили черногорские сербофобы.

Напомним, что черногорские националистические и прозападные организации требуют отменить интронизацию митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия в древней государственной и духовной столице Черногории – Цетине. Чтобы избежать провокаций со стороны радикалов, Черногорско-Приморская митрополия Сербской Православной Церкви решила провести церемонию в стенах монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, отказавшись от всенародного собора мирян возле монастыря.