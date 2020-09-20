Либералы не решились выйти на второе несанкционированное шествие в Москве

20.09.2020, Москва, Сергей Рулев

Прозападные либералы и леваки-платошкинцы не решились повторить второй день подряд анонсированный ранее марш солидарности с белорусским Майданом в центре Москвы – вчерашняя акция, как известно, закончилась задержанием организатора – политолога Валерия Соловья, который уверял полицию, что несанкционированное сборище является легальным, поскольку это, якобы, не демонстрация, а «прогулка».

Сегодня в 14:00 на Пушкинской были сосредоточены около десятка автобусов с полицией, ОМОНом, Росгвардией. Тверская была полностью перекрыта тяжёлой уборочной автомобильной техникой.

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Либералы рисковать не стали – вместо сбора на улице они наблюдали за силовиками из переходов и расположенных рядом кафешек. Блогеру и репортеру Сергею Рулеву удалось заметить несколько человек со значками, где провозглашались лозунги солидарности с Беломайданом.

Интересно, что сам Соловей, задержанный накануне всего на час, а затем отпущенный под обязательство явиться 23 сентября в полицию с адвокатом, объяснил столь мягкие меры следующим образом: якобы, в последнее время власти прислушиваются к мнению некоего придворного астролога, который рекомендовал не трогать организатора несанкционированной акции.

«В астрологических прогнозах содержался намек, что любое решение на мой счет повлечет за собой крайне серьезные негативные последствия, включая личные… И вот в субботу я в режиме реального времени наблюдал, как после моего задержания начались странные консультации с высоким начальством, которое наотрез отказывалось что-либо решать на мой счет. Будут проводить специальное совещание. Надеюсь, звезды окажутся на моей стороне», – так в специально опубликованной статье Соловей объяснил свое скоропостижное освобождение, очевидно, предвкушая подозрения в повторении роли попа Гапона.